REVIEW: "Indiana Jones und der Tempel des Todes" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Indiana Jones and the Temple of Doom

Anbieter: Paramount Home Entertainment

Laufzeit: ca. 119 min.

Bildformat: 2,35:1

Audiokanäle

Dolby Atmos: Englisch

Dolby TrueHD 5.1: Deutsch

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

VÖ-Termin: 10.06.2021

Bild 86 %

"Indiana Jones und der Tempel des Todes" wurde von Steven Spielberg auf 35 mm-Film gedreht. Die gesamte Indiana Jones-Reihe wurde laut Paramount mithilfe umfangreicher visueller Effekte von 4K-Scans der Originalnegative neu gemastert. Die Ultra HD Blu-rays unterstützen neben HDR10 auch Dolby Vision.

Das Master zeigt ein sehr feines Filmkorn und lässt den behutsamen Einsatz von Rauschfiltern erkennen, die ihren Zweck meist ohne auffällige Störungen erfüllen. In dunklen Szenen erscheint das Rauschen etwas deutlicher und stellenweise wird auch leichtes Farbrauschen sichtbar.

Die Ultra HD Blu-ray zeigt in vielen Szenen einen sehr hohen und plastischen Kontrast, der dem Bild viel Tiefe verleiht. Das HDR-Mastering erhöht in vielen Momenten die Bilddynamik durch eine Verstärkung heller Bildbereiche, wenn auch etwas ungleichmäßiger als bei "Jäger des verlorenen Schatzes". In einzelnen Szenen fehlt es auch etwas an Dynamik und stellenweise wirkt die Optik sogar leicht nebelig.

Obgleich viele Szenen auch im Dunkeln spielen, ist die Darstellung von Details in Schatten meist sehr gut. Lediglich einige sehr dunkle Szenen weisen die Tendenz auf, Nuancen zu verschlucken.

Die Ultra HD Blu-ray zeigt überwiegend eine sehr neutrale Farbabstimmung mit einer breiten Farbpalette in vielen leuchtenden Tönen. Szenenweise wirkt das Color Grading aber auch etwas künstlich und gibt insbesondere Gesichtern eine etwas zu starke braun-orangene Tönung.

Die Ultra HD Blu-ray erreicht in den meisten Szenen eine sehr hohe Kanten- und Detailschärfe. Mit Ausnahme einiger Tricksequenzen und dunkler Szenen mit stärkerem Rauschen erreicht "Indiana Jones und der Tempel des Todes" überwiegend ein sehr hohes 4K-Niveau.

Ton (Englisch) 85 %

Alle Indiana Jones-Filme werden auf Ultra HD Blu-ray erstmals mit deutschem Dolby TrueHD 5.1.-Sound und einem englischen Dolby Atmos-Mix präsentiert.

Hinweis: Das vorab von Paramount zur Verfügung gestellte Rezensionsmuster enthält keine deutsche Tonspur. Daher erfolgt nur eine Bewertung des englischen Dolby Atmos-Originaltons.

Der Dolby Atmos-Mix konzentriert sich im Vergleich zu "Jäger des verlorenen Schatzes" etwas mehr auf den John Williams-Music-Score, mit dem trotz des etwas scheppernden Klangs eine atmosphärische Surround-Kulisse erzeugt wird und geht etwas sparsamer mit Effekten rum.

Zumindest bei der Eröffnungssequenz und dem Action-Showdown kommen aber in größerem Umfang Effekte von allen Seiten inklusive der Dolby Atmos-Deckenkanäle zum Einsatz.

Der etwas dumpfe und monotone Klang von Musik und Sound-Effekten wird bei "Indiana Jones und der Tempel des Todes" nicht ganz so gut kaschiert wie beim ersten Teil.

Für den unter der Aufsicht des Sounddesigners Ben Burtt erstellten Dolby Atmos-Mix wurde laut Paramount ausschließlich auf die Original-Soundelemente zurückgegriffen, um den ursprünglichen kreativen Entscheidungen so treu wie möglich zu bleiben.

Etwas mehr klangliche Optimierungen der Soundelemente und vielleicht der Einsatz einer besser klingenden Neu-Einspielung des Music Scores hätte die Klangqualität sicherlich noch weiter verbessern können.

