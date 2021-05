REVIEW: "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Indiana Jones and the Last Crusade

Anbieter: Paramount Home Entertainment

Laufzeit: ca. 127 min.

Bildformat: 2,35:1

Audiokanäle

Dolby Atmos: Englisch

Dolby TrueHD 5.1: Deutsch

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

VÖ-Termin: 10.06.2021

Bild 88 %

"Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" wurde von Steven Spielberg auf 35 mm-Film gedreht. Die gesamte Indiana Jones-Reihe wurde durch eine Neuabtastung der Originalnegative in 4K-Auflösung neu gemastert. Die Ultra HD Blu-rays unterstützen neben HDR10 auch Dolby Vision.

Das Master zeigt ein sehr feines Filmkorn welches auch in dunklen Szenen nur geringfügig stärker wird. Der Einsatz von Rauschfiltern ist bei genauem Hinsehen erkennbar, fällt aber kaum auf, weil die gleichmäßige Struktur des Filmkorns weitgehend erhalten bleibt und meist nur größere Flächen bei einzelnen Kameraschwenks dezent durch stehende Rauschmuster auffallen.

Die Ultra HD Blu-ray zeigt nahezu konstant einen sehr hohen und plastischen Kontrast, der dem Bild viel Tiefe verleiht. Das behutsame HDR-Mastering erhöht in vielen Momenten die Bilddynamik durch dezente eine Verstärkung heller Bildbereiche und auch die Durchzeichnung dunkler Bildbereiche ist überwiegend sehr gut. Lediglich das leichte Überstrahlen einzelner heller Bildpartien stört etwas den Kontrasteindruck.

Die Ultra HD Blu-ray zeigt überwiegend eine sehr neutrale Farbabstimmung mit einer breiten Farbpalette in vielen leuchtenden Tönen. Das Color Grading ist so behutsam, dass kaum digitale Verfremdungen zu erkennen sind und selbst ein minimal vergilbter klassischer Film-Look erhalten bleibt. Kleinere Trickserien machen sich höchstens durch die leicht erhöhte Farbsättigung ausgewählter Bildelemente bemerkbar.

Die Ultra HD Blu-ray erreicht nehezu konstant eine sehr hohe Kanten- und Detailschärfe. Die kleinen optischen und tricktechnischen Schönheitsfehler der beiden ersten Teile sind bei "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" deutlich seltener zu sehen. Auch viele Einzelheiten im Hintergrund sind oft sehr scharf zu erkennen. Für einen 35 mm-Film bietet die Ultra HD Blu-ray ein sehr hohes 4K-Niveau welches schon fast die Qualität einer 70 mm-Filmabtastung erreicht.

Ton (Englisch) 87 %

Alle Indiana Jones-Filme werden auf Ultra HD Blu-ray erstmals mit deutschem Dolby TrueHD 5.1.-Sound und einem englischen Dolby Atmos-Mix präsentiert.

Für den unter der Aufsicht des Sounddesigners Ben Burtt erstellten Dolby Atmos-Mix wurde laut Paramount ausschließlich auf die Original-Soundelemente zurückgegriffen, um den ursprünglichen kreativen Entscheidungen so treu wie möglich zu bleiben.

Hinweis: Das vorab von Paramount zur Verfügung gestellte Rezensionsmuster enthält keine deutsche Tonspur. Daher erfolgt nur eine Bewertung des englischen Dolby Atmos-Originaltons.

Der Dolby Atmos-Mix präsentiert ein gut arrangiertes Zusammenspiel des dominanten John Williams-Music-Scores mit einer atmosphärischen Kulisse und Surround-Effekten, die vor allem in den Action-Szenen zum Einsatz kommen. Schöne Demo-Momente mit trickreichem Einsatz aller Kanäle inklusive Dolby Atmos-Deckeneffekte bieten insbesondere Kapitel 4 mit starkem Wellenrauschen, Kapitel 18 mit knisterndem Feuer von allen Seiten oder der Luftkampf in Kapitel 24..

Klanglich lässt "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" im Vergleich zu den ersten beiden "Indy"-Filmen den technischen Fortschritt bis zum Ende der 1980er Jahre erkennen. Zwar erreicht der Film nicht die Dynamik moderner Action-Filme aber die Klanqualität von Musik, Sound-Effekten und Dialogen bietet hörbare Verbesserungen, die sich vor allem beim Music Score positiv bemerkbar machen.

Special Features (auf Bonus Blu-ray)



Am Set bei “Jäger des verlorenen Schatzes“

Vom Dschungel in die Wüste

Vom Abenteuer zur Legende

Die Produktion der Filme

Das Making Of von Jäger des verlorenen Schatzes (1981)

Das Making Of von Jäger des verlorenen Schatzes

Das Making Of von Indiana Jones und der Tempel des Todes

Das Making Of von Indiana Jones und der letzte Kreuzzug

Das Making Of von Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels

Hinter den Kulissen