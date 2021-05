REVIEW: "Indiana Jones – Jäger des verlorenen Schatzes" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Raiders of the Lost Ark

Anbieter: Paramount Home Entertainment

Laufzeit: ca. 115 min.

Bildformat: 2,35:1

Audiokanäle

Dolby Atmos: Englisch

Dolby TrueHD 5.1: Deutsch

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

VÖ-Termin: 10.06.2021

Bild 88 %

"Jäger des verlorenen Schatzes" wurde auf 35 mm-Film gedreht. Die gesamte Indiana Jones-Reihe wurde laut Paramount mithilfe umfangreicher visueller Effekte von 4K-Scans der Originalnegative neu gemastert. Die Ultra HD Blu-rays unterstützen neben HDR10 auch Dolby Vision.

Das Master zeigt ein sehr feines Filmkorn und lässt den behutsamen Einsatz von Rauschfiltern erkennen, die ihren Zweck meist ohne auffällige Störungen erfüllen.

Die Filme zeigen einen sehr hohen und plastischen Kontrast, der dem Bild viel Tiefe verleiht. Obgleich viele Szenen auch im Dunkeln spielen, ist die Darstellung von Details in Schatten meist sehr gut. Lediglich einige sehr dunkle Szenen weisen die Tendenz auf, Nuancen zu verschlucken.

Das HDR-Mastering gibt der Bilddynamik einen konstanten leichten Push, der helle Bildbereiche dezent verstärkt und dabei den klassischen Film-Look weitgehend erhält. Das Bild gewinnt an Tiefe ohne den HDR-Effekt zu übertrieben erscheinen zu lassen.

Während die Blu-ray Discs von "Indiana Jones" aus dem Jahr 2012 durch ein neues Color Grading eine etwas orange-bräunliche Farbgebung aufwiesen orientiert sich die Ultra HD Blu-ray mehr am neutraleren ursprünglichen Look der Filme und zeigt eine sehr breite Farbpalette in vielen leuchtenden Tönen. Gerade Explosionen erscheinen oft in knallig-feurigen Farben.

Die Ultra HD Blu-ray Disc erreicht in den meisten Szenen eine sehr hohe Kanten- und Detailschärfe. Das Filmkorn ist oft so fein, dass seine Struktur den Schärfeeindruck des Bildes sogar noch leicht verbessert statt zu stören. Nahezu jede Kameraeinstellung zeigt ein extrem detailreiches Bild welches nicht nur den eigentlichen Handlungsmittelpunkt scharf präsentiert sondern auch in Hintergründen sehr viel Detail erkennen lässt.

Das gelingt aber nicht in jeder Szene von "Jäger des verlorenen Schatzes" was auch daran zu liegen scheint, das bei den Dreharbeiten stellenweise mit einer sehr geringen Schärfentiefe gearbeitet wurde und dadurch Einzelheiten, die geringfügig vom Focus der Kamera abweichen, teilweise etwas unscharf wirken.

Ton (Englisch) 87 %

Alle Indiana Jones-Filme werden auf Ultra HD Blu-ray erstmals mit deutschem Dolby TrueHD 5.1.-Sound und einem englischen Dolby Atmos-Mix präsentiert.

Für den unter der Aufsicht des Sounddesigners Ben Burtt erstellten Dolby Atmos-Mix wurde laut Paramount ausschließlich auf die Original-Soundelemente zurückgegriffen, um den ursprünglichen kreativen Entscheidungen so treu wie möglich zu bleiben.

Außerdem ist bei der für den deutschen Markt lokalisierten Version die deutsche Original-Kinosynchronisation von "Jäger des verlorenen Schatzes" in Dolby Digital 2.0 dabei.

Hinweis: Das vorab von Paramount zur Verfügung gestellte Rezensionsmuster enthält keine deutsche Tonspur. Daher erfolgt nur eine Bewertung des englischen Dolby Atmos-Originaltons.

Der Dolby Atmos-Mix präsentiert sich sehr detailverliebt mit vielen kleinen und großen Surround-Effekten von allen Seiten, die im Zusammenspiel mit dem intensiv eingesetzten John Williams-Music-Score mit dem bekannten Indiana Jones-Thema für eine gelungene räumliche Atmosphäre sorgen. Die weiträumige Kulisse wird immer wieder durch trickreiche Dolby Atmos-Deckeneffekte ergänzt, die die Aufmerksamkeit nach oben lenken.

Die Klangqualität und Dynamik ist natürlich nicht ganz auf dem Niveau moderner Produktionen. So klingen die Dialoge und auch einzelne Sound-Effekte stellenweise etwas dumpf und monoton. Trotzdem tritt der Subwoofer immer wieder mit sattem Punch in Aktion und das Neu-Arrangement der Surround-Effekte kann die klanglichen Einschränkungen auch etwas zugunsten eines weiteren Klangbilds ausgleichen.

Special Features (auf Bonus Blu-ray)



Am Set bei “Jäger des verlorenen Schatzes“

Vom Dschungel in die Wüste

Vom Abenteuer zur Legende

Die Produktion der Filme

Das Making Of von Jäger des verlorenen Schatzes (1981)

Das Making Of von Jäger des verlorenen Schatzes

Das Making Of von Indiana Jones und der Tempel des Todes

Das Making Of von Indiana Jones und der letzte Kreuzzug

Das Making Of von Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels

Hinter den Kulissen