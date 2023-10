REVIEW: "Guardians of the Galaxy Vol. 3" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Guardians of the Galaxy Vol. 3

Anbieter: Walt Disney Home Entertainment

Laufzeit: ca. 150 min.

Bildformat: 2,35:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Englisch)

Dolby Digital Plus 7.1 (Deutsch)

Untertitel: Englisch, Deutsch u.a.

VÖ-Termin: 06.10.2023

Bild 88 %

"Guardians of the Galaxy Vol. 3" wurde mit digitalen RED-Kameras in 6K-Auflösung und zum Teil im IMAX-Format gedreht. In der Postproduction wurde ein 4k Digital Intemediate angefertigt, so dass die Ultra HD Blu-ray auch echte Ultra HD Blu-ray-Auflösung zeigt.

Das digitale Master bietet eine leichte Körnigkeit, die wahrscheinlich künstlich hinzugefügt wurde. Der Film zeigt überwiegend einen sehr plastischen Kontrast, der bei der HDR-Darstellung durch den dezenten Einsatz von Spitzenlichtern noch erhöht wird. Der Dynamik-Boost hält sich aber in Grenzen und trotz HDR gibt es sogar eine ganze Reihe von Szenen mit ziemlich schwachem Kontrast. Die Durchzeichnung dunkler Bildbereiche ist überwiegend sehr gut. In der Postproduction wurde nur ein dezentes Color Grading vorgenommen und dank der sehr neutralen Farbabstimmung zeigt "Guardians of the Galaxy Vol. 3" eine sehr breite Farbpalette mit leuchtenden Tönen im erweiterten Farbraum.

Die Ultra HD Blu-ray bietet überwiegend eine sehr hohe Kanten- und Detailschärfe auf Top-Niveau. Hintergründe und digitale Animationen wirken zwar wie bei vielen Marvel-Filmen teilweise etwas weichgezeichnet aber die realen Filmaufnahmen von "Guardians of the Galaxy Vol. 3" sind überwiegend sehr detailscharf.

Ton 88 % (Englisch)

Ton 87 % (Deutsch)



Disney spendiert der Ultra HD Blu-ray einen englischen Dolby Atmos-Mix während die deutsche Tonspur im Dolby Digital Plus 7.1-Format vorliegt. Auf der Blu-ray Disc gibt es auch die Originalfassung nur als klassischen DTS HD MA 7.1-Mix.

"Guardians of the Galaxy Vol. 3" bietet einen weiträumigen Surround-Mix und nutzt in der Originalfassung mit Dolby Atmos die Deckenkanäle an vielen Stellen sehr lautstark. Durch die etwas schwache Hochtonwiedergabe fehlt es aber etwas an Brillianz und trotz einiger recht intensiver Tiefbass-Einsätze wünscht man sich noch etwas mehr Dynamik, die selbst in vielen dramatischen Stellen und beim Music Score etwas zurückhaltend bleibt. Auch die Klangqualität der Songs aus dem "Awesome Mix" kann nur bei einzelnen Titeln überzeugen.

Im Direktvergleich zwischen der englischen Originalfassung und der deutschen Synchro fallen nur leichte klangliche Unterschiede auf. Auch ohne Dolby Atmos bietet der deutsche 7.1-Mix eine gute Räumlichkeit.

Special Features

Audiokommentar von Regisseur James Gunn

Die unperfekte perfekte Familie

Die Erschaffung von Rocket Raccoon

Pannen vom Dreh

Zusätzliche Szenen

