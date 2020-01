REVIEW: "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Fast & Furious presents: Hobbs & Shaw

Anbieter: Universal Pictures Home Entertainment

Laufzeit: ca. 136 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Deutsch, Englisch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

VÖ-Termin: 12.12.2019

Bild 86 %

"Fast & Furious: Hobbs & Shaw" wurde mit digitalen Arri Alexa-Kameras mit 2.8K und 3.4K-Auflösung gedreht. Im Rahmen der Postproduktion wurde ein 2K Digital Intermediate erstellt, so dass die Ultra HD Blu-ray keine native Ultra HD-Auflösung zeigt.

Das Master ist sehr sauber und zeigt auch in dunklen Szenen kaum Rauschen. Der Kontrast wirkt sehr plastisch und setzt szenenweise auch immer wieder Spitzenlichter zur Steigerung der Bilddynamik ein. Das HDR-Mastering geht mit der maximalen Helligkeit aber recht behutsam um, so dass das Bild nicht überstrahlt und auch z.B. Wolkenstrukturen im Himmel meist gut erkennbar bleiben. Die Farbdarstellung ist relativ neutral und nutzt nur ein behutsames Color Grading, welches die meisten Szenen leicht kühl und auf Samoa etwas wärmer erscheinen lässt. So zeigt die Ultra HD Blu-ray ein recht breites Farbspektrum, macht dabei aber den erweiterten Rec.2020-Farbraum nur in einzelnen Momenten wirklich deutlich sichtbar. Die Bildschärfe ist für ein 2K Digital Intermediate ziemlich gut. Auch wenn das Bild stellenweise etwas künstlich nachgeschärft erscheint, wird der Film recht detailreich dargestellt.

Ton 88 %

"Fast & Furious: Hobbs & Shaw" wird von Universal auf allen Blu-ray-Varianten mit einem objektbasierten Dolby Atmos-Mix in Deutsch und Englisch präsentiert.

Der Surround-Mix bietet einen sehr ausgefeilten Sound mit vielen Music Score-Elementen und Surround-Effekten. Auch viele kleinere Effekte wirken clever arrangiert und nutzen die Decken-Kanäle betont für einzelne Spielereien und schöne Klangverläufe ein. Klanglich liegen die Stärken vor allem in der präzisen Hochtonwiedergabe. Im Bassbereich könnte es aber ruhig noch etwas druckvoller zugehen.

Special Features

Alternativer Anfang

Unveröffentlichte/ Erweiterte/ Alternative Szenen

Johnson & Statham: Hobbs & Shaw

So entsteht eine Kampfszene mit Regisseur David Leitch

Echte Action

Der Schurke

Die Schwester

Hobbs' Familienstammbaum

Die Matriarchin

Neue Freunde

Action im Aufzug

Stunt-Präsentation

Es bleibt in der Familie: Im Gespräch mit Roman und Dwayne

Blinde Wut

Dwayne und Hobbs: Liebe auf den ersten Biss

Filmkommentar mit Regisseur David Leitch

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (4K Ultra HD Blu-ray) bei Amazon.de

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.