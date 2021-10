REVIEW: "Fast & Furious 9 - Die Fast & Furious Saga" (Blu-ray Disc)

Original: F9 - The Fast Saga

Anbieter: Universal Pictures Home Entertainment

Laufzeit: ca. 143 min. (Director's Cut ca. 150 min.)

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Deutsch, Englisch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

VÖ-Termin: 07.10.2021

Bild 85 %

"Fast & Furious 9" wurde mit digitalen Arri Alexa-Kameras mit bis zu 4.5K-Auflösung gedreht. Im Rahmen der Postproduction wurde aber lediglich ein 2K Digital Intermediate produziert so dass die native Auflösung der Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc sich nur geringfügig unterscheiden.

Das Master ist bis auf ein dezentes Grieseln und Farbrauschen in dunklen Szenen recht sauber. Der Kontrast erscheint leicht überhöht und überstrahlt häufiger in hellen Bildbereichen. In dunklen Szenen ist die Durchzeichnung hingegen meist recht gut obwohl das Bild in Folge des Color Gradings etwas dunkel erscheint.

Die Farben erscheinen aufgrund einer Teal/Orange-Filterung etwas künstlich. Gerade Gesichter zeigen meist einen starken Orange-Stich. Viele Szenen aus dem Making of-Material wirken wesentlich dynamischer und farblich besser abgestimmt als die nachbearbeiteten Aufnahmen im fertigen Film.

Die Bildschärfe ist sehr gut. Die Blu-ray Disc überzeugt mit einer guten Kanten- und Detailschärfe auf kontinuierlich hohen Niveau. Selbst bei den häufig sehr dynamischen Kamera-Einsätzen lassen sich kaum Ausreißer erkennen. Lediglich die Bildschärfe der digitalen Effekte erreicht nicht immer das Niveau der Real-Aufnahmen.

Ton 87 %

"Fast & Furious 9" wird von Universal auf allen Blu-ray-Varianten mit einem objektbasierten Dolby Atmos-Mix in Deutsch und Englisch präsentiert. Beide Dolby Atmos-Tonspuren auf der Blu-ray Disc nutzen einen verlustfrei komprimierten Dolby TrueHD Core.

Der Dolby Atmos-Mix bietet eine Menge Action mit krachenden Effekten von allen Seiten und betont die Dolby Atmos-Decken-Kanäle sehr häufig. Neben den lautstarken Effekten nutzt "Fast & Furious 9" aber auch immer wieder den Music Score für eine räumliche Atmosphäre. Klanglich kann die Blu-ray Disc mit einer guten Basswiedergabe überzeugen. Im Hochtonbereich fehlt es aber ein wenig an Brillanz.

Special Features

Audio-Kommentar

Mehrere Making of-Featurettes

Gag Reel

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.