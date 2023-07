REVIEW: "Evil Dead Rise" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Evil Dead Rise

Anbieter: Warner Bros. Home Entertainment

Laufzeit: ca. 96 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Englisch)

Dolby Digital 5.1 (Deutsch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Anzeige



VÖ-Termin:

13.07.2023

Bild 84 %

"Evil Dead Rise" wurde mit Arri Alexa-Kameras mit einer Auflösung von 4.5K gedreht. Durch den Einsatz eines 4K Digital Intermediate zeigt die Ultra HD Blu-ray native Ultra HD-Auflösung und unterstützt HDR10.

"Evil Dead Rise" spielt überwiegend in der Nacht in einer finsteren Umgebung mit nur sehr wenig Licht. Sehr viel als das Nötigste ist meist nicht zu erkennen. Das Master zeigt auch in den dunkelsten Momenten nahezu kein Rauschen. Trotz HDR-Mastering bietet der Film bis kurz vor dem Ende nur sehr wenig Kontrast. Das ändert sich erst in den letzten 25 Minuten, in denen in der Dunkelheit auf einmal mehr Lichter auftauchen und das HDR-Mastering wesentlich mehr Dynamik bieten kann. Auch die zunächst überwiegend sehr tristen Farben leuchten dadurch auf. Davon profitiert vor allem das Kunstblut, welches im im erweiterten Farbraum kirschrot glänzt.

Die Kanten- und Detailschärfe ist dank 4K Digital Intermediate sehr hoch. Allerdings gibt es nur selten Momente, in denen die Schärfe in der Dunkelheit wirklich besonders gut zur Geltung kommt.

Sowohl die Ultra HD Blu-ray als auch die Blu-ray Disc sind so gemastert, dass man den Film ohne besondere Anstrengungen anschauen kann und selbst in den dunkelsten Momenten immer das Wesentliche erkennen kann. Allerdings empfiehlt es sich trotzdem, "Evil Dead Rise" möglichst in einer eher dunklen Umgebung anzusehen, in der keine Lichtreflexionen stören können.

Anzeige



Ton 88 % (Englisch)

Ton 86 % (Deutsch)



"Evil Dead Rise" wird auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray mit englischem Dolby Atmos-Ton und einem deutschen Dolby Digital 5.1-Mix präsentiert.

"Evil Dead Rise" bietet einen sehr räumlichen Surround-Mix, der mehr auf Atmosphäre als auf Schock-Elemente setzt. Mit vielen kleinen Klangspielereien aus sämtlichen Richtungen wird eine düstere akustische Horror-Kulisse erzeugt, die die Handlung sehr gekonnt unterstützt. Der englische Dolby Atmos-Mix erzeugt gerade bei einigen im Raum herumwandernden Klangelementen eine noch bessere 360 Grad-Kulisse als die deutsche Dolby Digital 5.1-Fassung, die im Direktvergleich auch etwas weniger dynamisch klingt. Für einen Film, der ursprünglich nicht einmal fürs Kino geplant war sondern beim Streaming-Dienst HBO Max gezeigt werden sollte, bietet "Evil Dead Rise" aber in beiden Fassungen eine schön räumliche Horror-Show.

Special Features

Anzeige



-

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.