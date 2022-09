REVIEW: "Elvis" (Blu-ray Disc)

Original: Elvis

Anbieter: Warner Bros. Home Entertainment

Laufzeit: ca. 159 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle

Dolby Atmos (Englisch, Deutsch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

VÖ-Termin:

22.09.2022

Bild 87 %

"Elvis" wurde mit Arria Alexa-Kameras mit Auflösungen von bis zu 6.5K gedreht. Durch den Einsatz eines 4K Digital Intermediate zeigt die Ultra HD Blu-ray native Ultra HD-Auflösung und bietet somit deutlich mehr Auflösung als die Blu-ray Disc.

Das Master ist sehr sauber und zeigt auch in dunklen Szenen kaum Rauschen. Die Blu-ray Disc bietet einen sehr plastischen Kontrast, der im Zusammenspiel mit den knallbunten Farben für eine sehr dynamische Optik sorgt. Die Farbabstimmung ist sehr neutral. Bis auf einen überwiegend leicht warmen Grundton wurde auf künstliches Color Grading weitgehend verzichtet. Nur die Schlusszene am Flughafen in Las Vegas wurde mit einem starken Grauton gefiltert.

Die Bildschärfe der Blu-ray Disc ist auf Top-Niveau. Konturen und Details werden in jeder einzelnen Szene knackscharf dargestellt und die vielen Nahaufnahmen zeigen ernorm viele Einzelheiten.

Ton 85 %

"Elvis" wird auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton präsentiert.

Der Surround-Mix von "Elvis" ist etas zurückhaltend abgemischt und stellt meist die Musik in den Vordergrund, die überwiegend auf den Frontkanälen abgemischt wurde. Aufgrund der vielen Schnitte zwischen den verschiedenen Handlungsebenen gibt es allerdings nur sehr wenige zusammenhängende Momente mit längeren Musikaufnahmen. Erst die Las Vegas-Auftritte fallen etwas länger aus.

Die Surround-Kanäle steuern immer wieder etwas Atmosphäre und auch einzelne Effekte bei, die die Dolby Atmos-Deckenkanäle an einzelnen Stellen deutlich einbeziehen und für eine geschickte Dramatisierung einzelner Momente sorgen. Insgesamt ist der Raumklang aber doch etwas schwach ausgeprägt.

Special Features

ELVIS: Making-of

Rock ‘n‘ Roll Royalty: Die Musik und die Künstler von ELVIS

Kostüme für den King: Der Stil von ELVIS

Viva Australia: Nachbau legendärer Kulissen für ELVIS

“Trouble“ Lyric-Video

Musikalische Momente

