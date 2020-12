REVIEW: "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: The Lord of the Rings: The Return Of The King

Anbieter: Warner Bros. Home Entertainment

Laufzeit: ca. 201 / 264 min.

Bildformat: 2,39:1

Audiokanäle (Extended Version)

Dolby Atmos (Englisch)

DTS HD MA 6.1 (Deutsch)

Audiokanäle (Kinofassung)

Dolby Atmos (Englisch)

Dolby Digital 5.1 EX (Deutsch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

VÖ-Termin: 17.12.2020

Vorerst gibt es die remasterten "Mittelerde"-Versionen nur auf Ultra HD Blu-ray oder auch im Apple iTunes Store. Restaurierte Blu-ray Discs sind erst ab 2021 zu erwarten.

Die Kinofassung von "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs" findet auf einer Ultra HD Blu-ray Platz während die längere "Extended Version" auf zwei Discs verteilt wurde.

Bild 81 %

Die "Der Herr der Ringe"-Trilogie wurde im Unterschied zu den "Der Hobbit"-Filmen von Peter Jackson noch mit klassischen 35 mm Film-Kameras gedreht. "Die Rückkehr des Königs" wurde zwar noch auf analogen Film-Kameras aufgenommen, aber bereits in der Postproduction fürs Kino digital nachbearbeitet. Für die Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung wurden die Filme einem Remastering inklusive HDR unterzogen. Die Ultra HD Blu-rays unterstützen neben HDR10 auch Dolby Vision.

Es gibt keine eindeutigen Aussagen dazu, ob für die Ultra HD Blu-ray tatsächlich eine neue 4K-Abtastung des 35 mm-Masters durchgeführt oder das Bild nur überarbeitet wurde. Peter Jackson selbst spricht in dem kurzen "Middle Earth - Behind the Scenes"-Video auf YouTube nur recht schwammig von einer 4K und HDR-Konvertierung ohne dabei explizit eine 4K-Neuabtastung zu erwähnen.

Peter Jackson restaurierte die komplette "Mittelerde"-Saga mit allen "Herr der Ringe" und "Hobbit"-Filmen mit dem Bestreben, den Filmen trotz der Zeitabstände zwischen der Entstehung einen möglichst ähnlichen visuellen Stil zu geben, damit der Zuschauer den Eindruck erhält, dass es sich um eine zusammenhängende Geschichte handelt. Dazu wurde vor allem das Color Grading verändert und eine neutralere Farbabstimmung vorgenommen.

Das Master wirkt sehr glatt und sauber. Der Einsatz von Rauschfiltern eliminiert auch im dritten Teil der "Herr der Ringe"-Trilogie nahezu vollständig das analoge Filmkorn aber im Unterschied zu den anderen Teilen erscheint das Bild trotzdem überwiegend recht ordentlich und der etwas wachsartige Look ist wesentlich seltener zu beobachten.

Der Kontrast wirkt recht plastisch und das HDR-Mastering erhöht dezent die Dynamik durch die selektive Betonung hellerer Bildbereiche. Richtig deutliche Spitzenlichter sind aber kaum zu erkennen. Ein positiver Effekt des HDR-Masterings ist vor allem die gute Durchzeichnung dunkler Szenen, die viele Details in dunklen Bildbereichen sichtbar macht.

Im Vergleich zu "Die zwei Türme" bietet "Die Rückkehr der Königs" wieder eine recht große Farbenvielfalt. Das Color Grading wirkt an vielen Stellen sehr neutral, verzichtet aber nicht gänzlich auf Filter, die szenenweise für eine etwas kühlere oder wärmere Farbgebung sorgen. Die Farbsättigung ist ganz passabel aber selten so knallbunt wie in den Auenland-Szenen mit sattem Wiesengrün von allen Seiten oder das an einzelnen Stellen effekvoll eingesetzte leuchtend-rote Feuer.

Die Bildschärfe aller "Herr der Ringe"-Filme ist weitaus geringer als bei den "Hobbit"-Filmen auf Ultra HD Blu-ray. Es gibt auch im letzten Teil der J.R.R. Tolkien-Verfilmungen von Peter Jackson kaum einen Moment, in dem das Bild wirklich eindeutig so detailliert wie natives 4K aussieht.

Trotzdem sieht die Ultra HD Blu-ray von "Die Rückkehr des Königs" von allen drei Teilen der Trilogie am besten aus. Denn zumindest hohes HD-Niveau wird mit nur wenigen Ausreißern nach unten geboten und zumindest aus größerem Betrachtungsabstand stellt sich zumindest stellenweise eine leichte 4K-Illusion durch dezente Nachschärfung ein.

Die Unterschiede zwischen den vielen realen Filmaufnahmen und Szenen mit digitalen Effekten werden durch die zurückhaltende Schärfe meist recht gut kaschiert. Schärfe-Unterschiede können auch bei "Die Rückkehr des Königs" teilweise sehr sprunghaft auftreten, aber sie sind meist nicht ganz so drastisch wie bei den ersten beiden Teilen.

Ton 88 % (Englisch)

Ton 86 % (Deutsch)

Die "Der Herr der Ringe"-Trilogie ist auf Ultra HD Blu-ray mit einem englischen Dolby Atmos-Mix mit Dolby TrueHD-Core ausgestattet. Für die deutsche Synchronfassung steht bei der "Extended Version" ein diskreter DTS HD MA 6.1-Mehrkanal-Mix und bei der Kinofassung Dolby Digital 5.1 EX zur Auswahl.

Auch beim Finale der "Herr der Ringe"-Trilogie wird der Sound für allem durch die Musik von Howard Shore geprägt. Die Wiedergabe von einfachen Umgebungsgeräuschen fällt hingegen eher schwach aus. So könnte man über lange Strecken denken, dass man es mit einem eher zaghaften Surround-Mix zu tun hat.

Doch diesen Eindruck verliert man spätestens während der ersten größeren Action-Szenen mit sehr intensiven Surround-Effekten. Die Schlachten bieten Effekte in Hülle und Fülle und auch bei "Die Rückkehr des Königs" kommen bei der englischen Originalfassung die Dolby Atmos-Deckenkanäle wieder für trickreiche Effekte von oben gekonnt zum Einsatz.

Klanglich gibt es durchaus noch Spielraum nach oben bei der Dynamik und auch die Hochtonwiedergabe ist nicht perfekt, aber dennoch stark genug ausgeprägt um auch feine Einzelheiten gut erklingen zu lassen.

Auch wenn die deutsche Synchronfassung ähnlich effektvoll aufspielt wie die englische Originalfassung, kommt diese neben dem noch etwas feiner abgestimmten Dolby Atmos-Sound insgesamt auch etwas wuchtiger zur Sache.



Special Features

