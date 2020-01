REVIEW: "Angel Has Fallen" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Angel Has Fallen

Anbieter: Universum Film

Laufzeit: ca. 121 min.

Bildformat: 2,40:1

Audiokanäle

DTS HD MA 7.1 (Deutsch, Englisch)

Untertitel: Deutsch

VÖ-Termin: 03.01.2020

Film

Secret Service-Agent Mike Banning (Gerard Butler) ist nach einem Anschlag auf das Personenschützer-Team des US-Präsidenten Allan Trumbull (Morgan Freeman) der einzige Überlebende des Secret Service und gerät selbst ins Visier der Ermittlungen des FBI. Banning ist klar, dass es hier einen Komplott gegen ihn gibt aber die Beweislast erscheint erdrückend. Während der Präsident im Koma liegt und ums Überleben kämpft, muss Banning vor dem FBI fliehen, um seine Unschuld zu beweisen und die wahren Täter zu überführen ....

Die "Fallen"-Filme mit Gerard Butler gehören zu den wenigen erfolgreichen Action-Reihen, die im Schatten der großen Blockbuster von "Mission: Impossible" oder "James Bond" in den letzten Jahren zumindest noch soviel Erfolg hatten, dass es für eine weitere Fortsetzung reichte. Obwohl bereits beim Budget von "London Has Fallen" sichtbar der Rotstift angesetzt wurde, konnte dieser das Einspielergebnis des ersten Teils "Olympus Has Fallen" sogar noch übertreffen.

Bei "Angel Has Fallen" wurde noch mehr eingespart und der Einsatz von CGI-Action und vielen künstlichen Kulissen springt dem Zuschauer immer wieder sehr deutlich ins Auge. Auch die Story ist sehr simpel gestrickt und in groben Zügen bereits durch die Besetzung vorhersehbar, weil man sehr schnell erkennen kann, wer zu den Bösewichten und den Guten gehört obwohl der Film das zumindest für einige Zeit noch etwas unklar lassen will.

Aber wenn man über diese Schwächen hinwegsehen kann, ist "Angel Has Fallen" im Kern eigentlich immer noch ein solider Action-Film mit viel Geballer und Explosionen, der trotz einiger Längen zumindest beim erstmaligen Betrachten gut unterhalten kann. Der Film wird vor allem vom Charisma Gerard Butlers getragen und Morgan Freeman als US-Präsident macht ebenfalls wieder eine ziemllich gute Figur. Und auch wenn vieles schon sehr routiniert wirkt, kann "Angel Has Fallen" sogar noch mit einem ziemlich prominenten Action-Altstar in einer neuen Rolle aufwarten.

Bild 85 %

"Angel Has Fallen" wurde mit digitalen Arri Alexa-Kameras in 3.4k-Auflösung gedreht. In der Postproduction kam ein 4K Digital Intermediate zum Einsatz, so dass die Ultra HD Blu-ray eine höhere native Auflösung als die Blu-ray Disc bietet. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision mit dynamischen Metadaten.

Das Master wirkt leicht grieselig und zeigt vereinzelt auch etwas Farbrauschen. Die Ultra HD Blu-ray bietet einen sehr hohen Kontrast, der durch das HDR-Mastering mit leuchtenden Spitzenlichtern noch verstärkt wird. Das wirkt in vielen Szenen wie z.B. der Verfolgungsjagd in Kapitel 5 mit viel Neon-Licht sehr dynamisch, sorgt bei Tageslichtaufnahmen mit großen hellen Flächen aber auch stellenweise für eine etwas grelle Optik. Die Farben wurden in vielen Szenen stark gefiltert und der dominante Teal/Orange-Look lässt den erweiterten Rec.2020-Farbraum kaum erkennbar werden.

Die Bildschärfe ist szenenweise auf hohem Niveau. Die oft gering ausfallende Schärfentiefe und leicht ruckelige Handkamera-Aufnahmen sorgen aber gleichzeitig dafür, dass die Focussierung teilweise etwas ungenau ausfällt und viele Bildbereiche etwas unscharf wirken.

Ton 87 %

"Angel Has Fallen" wird auf der Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc in beiden Sprachfassungen als DTS HD MA 7.1-Mix präsentiert.

Obwohl im Unterschied zur US-Veröffentlichung mit Dolby Atmos von LionsGate hierzulande nur ein diskreter DTS HD MA 7.1-Mix präsentiert wird, bietet dieser trotzdem sehr räumlichen Action-Sound mit üppigen Effekten von allen Seiten. Dabei gefällt nicht nur die hohe Anzahl von starken Split Surround-Effekten sondern auch die gute Dynamik und die klangliche Präzision, mit der die MG-Salven dem Zuschauer um die Ohren gefeuert werden.

Special Features

Even Heroes Fall - The Story

Someone to watch over me - New blood

Calling all angels - Casting

True Faith - Authenticity

Fight For You - Stunts & Action

Angel Declassified

Earth Angel - Recreating DC

Angel Has Fallen [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.