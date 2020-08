News

"Zurück in die Zukunft"-Trilogie jetzt auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc vorbestellbar

Amazon.de bietet jetzt die "Zurück in die Zukunft"-Trilogie zur Vorbestellung in den meisten Versionen an. Dazu gehören neben der Ultra HD Blu-ray-Steelbook-Edition auch die Blu-ray-Mediabooks sowie die Sonderedition mit Daunenweste in verschiedenen Größen.

Die "Zurück in die Zukunft" Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Boxsets erscheinen in Deutschland am 22.10.2020. Neben den drei Zeitreise-Filmen mit Michael J. Fox enthalten die Sets auch noch eine Bonus-Disc mit neuem Bonus-Material. Eine Einzel-Veröffentlichung der drei Filme auf Ultra HD Blu-ray ist bislang noch nicht geplant.

