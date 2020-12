News

"Zurück in die Zukunft" Mediabook mit Daunenweste wieder vorbestellbar

Amazon.de bietet jetzt wieder die limitierte "Zurück in die Zukunft" Blu-ray Disc-Mediabook-Edition inklusive Daunenweste in allen drei Größen (M, L, XL) zur Vorbestellung an. Diese soll ab dem 17.12.2020 erhältlich sein:

Die Neuauflage der Ultra HD Blu-ray-Trilogie kommt am 14.01.2021 in den Handel:

alternativ:

