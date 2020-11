News

"Zurück in die Zukunft" in 4K & Dolby Vision im Apple iTunes Store

Universal bietet "Zurück in die Zukunft" jetzt auch im deutschen Apple iTunes Store in Ultra HD mit Dolby Vision an. Alle drei Filme sind auch etwas günstiger in einem Trilogie-Set bei iTunes erhältlich. Der zweite und dritte Teil sind aber bislang nur in HD verfügbar. Nach dem schnellen Ausverkauf des Ultra HD Blu-ray-Sets gibt es aber zumindest für den ersten Teil schon einmal eine Alternative, um den Film in Ultra HD zu sehen.

Universal wird voraussichtlich im Januar auch eine Neuauflage der "Zurück in die Zukunft"-Trilogie auf Ultra HD Blu-ray veröffentlichen. Laut Händlerangaben von jpc soll ab dem 14.01.2021 eine einfachere 4K Ultra HD Blu-ray-Box erhältlich sein.

Diese dürfte dann auch sehr wahrscheinlich bereits die Ultra HD Blu-rays mit dem korrigierten deutschen Dolby Atmos-Sound enthalten, für die Universal einen Umtausch anbietet.

