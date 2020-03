News

ZDF zeigt wieder "Terra X"-Doku in Ultra HD & HDR

Das ZDF präsentiert die Terra X-Dokumentation "Anthropozän – Das Zeitalter des Menschen" auch in Ultra HD & HDR (HLG). Die drei Folgen der Doku-Reihe werden am 08.03. (Erde), 15.03. (Luft) und 22.03. (Wasser) jeweils um 19:30 Uhr im ZDF-Programm in HD gezeigt.

Parallel dazu wird die Serie zu den gleichen Terminen via Satellit über den Ultra HD-Sender "UHD1 by Astra / HD+" in Ultra HD und HDR unverschlüsselt ausgestrahlt. Das 4K-Programm kann via Satellit Astra 19.2° Ost auf der Frequenz 10994 MHz H (SR 22000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK) empfangen werden.

