News

ZDF wiederholt Serien in Ultra HD & HDR

Das ZDF zeigt neben der "Der Schwarm" noch weitere Serien in Ultra HD & HDR in der ZDF Mediathek. Neben der britisch-irischen Krimi-Serie "Harry Wild – Mörderjagd in Dublin" wird auch die deutsche Drama-Serie "Gestern waren wir noch Kinder" vom ZDF in 4K gestreamt. Beide Serien wurden bereits im ZDF-Programm ausgestrahlt. "Harry Wild – Mörderjagd in Dublin" steht in der ZDF Mediathek zum Streaming in der deutschen Synchronisation und der englischen Originalfassung bereit.

Verschiedene ZDF Mediathek-Apps wie z.B. für Apple TV 4K oder Fernseher mit HbbTV spielen die Ultra HD-Version automatisch ab. Das ZDF nutzt für die 4K-Version den HEVC/H.265-Codec. Der Ultra HD-Stream unterstützt auch HDR im HLG-Format.

Darüber hinaus sind in der ZDF Mediathek noch u.a. "Mare Nostrum – Wem gehört das Mittelmeer?", "Dr. Ballouz", "Neuland", "The Tourist" und mehrere "Traumschiff"-Episoden in Ultra HD zu finden.

Die für den 09.04.2023 um 20:15 Uhr im ZDF-Programm geplante "Traumschiff"-Folge "Vancouver" ist zwar bereits vorab in der ZDF Mediathek zu finden, dort aber bislang nur in HD abrufbar.

Das ZDF plant bislang keinen eigenen Ultra HD-Sender sondern stellt nur einzelne Produktionen in Ultra HD in die ZDF Mediathek. Der Sender weist darauf selten direkt hin. Man kann die Ultra HD-Sendungen in der ZDF Mediathek über eine Suche nach dem Stichwort "UHD" finden.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.