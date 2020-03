News

ZDF: "Terra X" Ultra HD-Doku bei YouTube und mit HbbTV

Das ZDF bietet die Terra X-Dokumentation "Anthropozän – Das Zeitalter des Menschen" auch in Ultra HD in seiner HbbTV-Mediathek an. Nutzer eines Fernsehers mit HbbTV können die Serie über die rote Taste auf der HbbTV-Startseite im Bereich "Terra X: Anthropozän in UHD" finden. Dort stehen bereits alle drei Episoden zum Abruf bereit. Im Unterschied zu früheren 4K-Produktionen des ZDF gibt es bislang noch keine direkt Download-Option auf der Website der ZDF-Mediathek.

Dafür werden die Folgen aber auch nach und nach im YouTube-Kanal von Terra X in Ultra HD-Auflösung veröffentlicht:

Nach der Ausstrahlung der ersten Episode "Erde" am letzten Sonntag werden die Fortsetzungen am 15.03. (Luft) und 22.03. (Wasser) jeweils um 19:30 Uhr im ZDF-Programm in HD gezeigt.

Parallel dazu wird die Serie zu den gleichen Terminen via Satellit über den Ultra HD-Sender "UHD1 by Astra / HD+" in Ultra HD und HDR unverschlüsselt ausgestrahlt. Das 4K-Programm kann via Satellit Astra 19.2° Ost auf der Frequenz 10994 MHz H (SR 22000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK) empfangen werden.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.