Yamaha-Neuheiten auf der High End 2020

Bereits jetzt kündigt Yamaha "hifidele Neuheiten" an, die auf der High End in München, die vom 14. bis 17. Mai 2020 stattfindet, vorgestellt werden sollen. Die neuen Komponenten kann man in einer Demo-Vorführung im Atrium 4.1, Raum F131, bereits selbst erleben. Man könnte vermuten, dass es sich um die neuen AV-Receiver handelt, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf der CES in Las Vegas gezeigt wurden, bislang konnten wir dem Hersteller allerdings noch keine Infos darüber entlocken. Wir werden definitiv vor Ort sein und über die neuen Geräte berichten.

Neben dem Demo-Raum für die neuen Audio-Komponenten ist Yamaha auf der High End 2020 in einem gemeinsamen High-End-Heimkino in Kooperation mit anderen Herstellern anzutreffen. Die Vorführung, gemeinsam mit Quadral, JVC, Stewart und Avinity findet an Stand S06 in Halle 4 statt.

