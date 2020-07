News

Xbox Series X: Microsoft zeigt "Xbox Games Showcase" Ende Juli

Microsoft kündigt für den 23. Juli ein weiteres Online-Event mit einer Vorschau auf Spiele-Highlights für die Xbox-Konsolenfamilie an. Dieses wird am 23.07. ab 18:00 Uhr u.a. bei YouTube und Twitch zu sehen sein. Ein ähnliches Event mit einer Vorschau auf viele neue Spiele mit optimierter Grafik für die Xbox Series X hatte Microsoft bereits im Mai präsentiert. Von einzelnen Spielen gibt es auch bereits Trailer und Gameplay-Videos mit 4K-Auflösung. In welchem Umfang Microsoft bei dem neuen Showcase Ende Juli auch neue Details zur Xbox Series X-Konsole verraten wird, ist derzeit noch offen.

Die neue Xbox Series X wird voraussichtlich Ende 2020 in den Handel kommen. Zur Ausstattung gehört ein Ultra HD Blu-ray-Laufwerk sowie ein dedizierter Sound-Prozessor mit voller Dolby Atmos & DTS:X-Unterstützung. Für die Bildausgabe kommt eine HDMI 2.1-Schnittstelle zum Einsatz.

Xbox Series X-Spezifikationen (Englisch)

CPU: 8x Cores @ 3.8 GHz (3.66 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU

GPU: 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU

Die Size: 360.45 mm2

Process: 7nm Enhanced

Memory: 16 GB GDDR6 w/ 320mb bus

Memory Bandwidth: 10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s

Internal Storage: 1 TB Custom NVME SSD

I/O Throughput: 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s (Compressed, with custom hardware decompression block)

Expandable Storage: 1 TB Expansion Card (matches internal storage exactly)

External Storage: USB 3.2 External HDD Support

Optical Drive: 4K UHD Blu-Ray Drive

Performance Target: 4K @ 60 FPS, Up to 120 FPS

