X-Men: "The New Mutants"-Kinostart erneut verschoben

20th Century Studios (Fox) hat den Kinostart von "The New Mutants" erneut verschoben. Für Deutschland war der Start des Films aus der X-Men-Reihe zunächst für den 27.08.2020 anvisiert worden. Jetzt soll "The New Mutants" ab dem 10.09.2020 in den deutschen Kinos zu sehen sein.

