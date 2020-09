News

X-Men: "The New Mutants" bereits auf Blu-ray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray vorbestellbar

Disney veröffentlicht "The New Mutants" voraussichtlich im Januar auf Blu-ray Disc und 4K Ultra HD Blu-ray. Bei Amazon.de sind beide Blu-ray-Versionen des X-Men Spin Offs bereits vorbestellbar. Amazon nennt als VÖ-Termin den 21.01.2021.

"The New Mutants" wurde in der Vergangenheit mehrfach verschoben aber im Unterschied zu anderen Disney & 20th Century Studios-Produktionen nicht zum Streaming-Dienst Disney+ abgeschoben. "The New Mutants" ist ab dem 10.09.2020 in den deutschen Kinos zu sehen.

