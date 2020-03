News

"Wonder Woman 1984"-Kinostart verschoben

Warner verschiebt den Kinostart von "Wonder Woman 1984" aufgrund des Coronavirus. Der zweite "Wonder Woman"-Film mit Gal Gadot und Chris Pine sollte eigentlich am 04.06.2020 in den deutschen Kinos starten. In den USA wurde dieser Termin jetzt auf den 14.08.2020 verlegt. Ein neuer deutscher Starttermin wurde noch nicht bekannt gegeben.

