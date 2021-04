News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

"Wonder Woman 1984" Blu-ray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray bei Amazon erhältlich

Bei Amazon.de ist jetzt "Wonder Woman 1984" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erhältlich. Die Ultra HD Blu-ray wird sogar als Steelbook angeboten. Dabei handelt es sich um die britischen Versionen mit englischem Dolby Atmos-Ton aber ohne deutsche Synchronfassung, die auf der bereits getesteten italienischen Ultra HD Blu-ray enthalten ist. Offizieller Verkäufer der Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray ist Amazon.co.uk.

"Wonder Woman 1984" ist bereits in vielen europäischen Ländern auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray erhältlich. In Deutschland war der Film bislang nur bei Sky zu sehen. Ein VÖ-Termin für die deutsche Heimkino-Veröffentlichung ist noch nicht bekannt. In der Warner-Planung bis Juni wird "Wonder Woman 1984" bislang noch nicht gelistet.

Aktuelle Amazon-Angebote: