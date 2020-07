News

"Wetter-Rabatt" beim Media Markt

Der Media Markt bietet derzeit ausgewählte Aktions-Produkte mit Wetter-Rabatt an. Es stehen u.a. Ultra HD-Fernseher, Smartphones und Kameras zur Auswahl. Die Höhe des Rabatts orientiert sich an der Temperatur in Berlin-Tegel und wird stündlich aktualisiert. Von allzu heißem Wetter profitieren Kunden nur begrenzt, da der Rabatt maximal 25% erreichen kann:

www.mediamarkt.de

