WELT zeigt erste 8K-Reportage

Der Nachrichtensender WELT zeigt erstmals eine 8K-Produktion. Die Reportage "Makerspace - Paradies der Prototypen" wird ab Samstag, dem 30. Mai auf dem YouTube-Kanal von WELT verfügbar sein. Gedreht wurde "Makerspace" von Timo Zorn (Regie) und Florian Friedrich (Kamera) auf einer digitalen RED Ranger 8K-Filmkamera in einer Auflösung von 35 Megapixeln.

WELT hat die Reportage an Samsung lizenziert. Besitzer eines diesjährigen Samsung 8K-Fernsehers wie dem Q950T können sie auf YouTube in 8K-Qualität anschauen. Die TV-Premiere der Reportage auf WELT (in der HD-Version) folgt am Sonntag, dem 21. Juni. Nach ihrer TV-Ausstrahlung soll die Sendung auch in der WELT Mediathek und der TV-App des Senders abrufbar sein.

