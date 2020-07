News

Weiteres Ultra HD-Wochenende von ProSiebenSat.1

ProSiebenSat.1 präsentiert ein weiteres Ultra HD-Wochenende auf dem Ultra HD-Sender UHD1 von HD+. Nachdem im Juni bereits mehrere Filme in 4K gezeigt wurden, sind am Wochenende vom 24. - 26.07.2020 diesmal mehrere Dokumentationen und Reportagen von ProSieben und Kabel Eins in Ultra HD geplant. Diese wurden auch mit HDR produziert und werden im HLG-Standard bei UHD1 zu sehen sein. Voraussetzung für den Empfang des Senders via Satellit Astra 19.2° Ost ist ein HD+ Abo:

24.07.

20:15 Uhr: Galileo Spezial: Turnschuhe statt Sparbuch – Kohle machen in zinslosen Zeiten

21:05 Uhr: Galileo Spezial: Pauschal gegen Freestyle

21:55 Uhr: Abenteuer Leben am Sonntag: Erlebnispark Area 47

22:10 Uhr: Abenteuer Leben am Sonntag: Siampark

25.07.

20:15 Uhr: Galileo Spezial: Saubere Lösung oder schmutziger Irrweg – Das Lithium Dilemma

20:55 Uhr: Galileo Spezial: Chinas Weg zur Macht

21:10 Uhr: Abenteuer Leben am Sonntag: Erlebnispark Area 47

21:25 Uhr: Abenteuer Leben am Sonntag: Siampark

26.07.

20:15 Uhr: Abenteuer Leben am Sonntag: Anpacken oder aufgeben? Wenn das Leben auf der Kippe steht – Folge 1 + 2

20:45 Uhr: Abenteuer Leben am Sonntag: Der Kampf gegen den Stau

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.