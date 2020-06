News

Weiterer Disney-Film startet bei Disney+ statt im Kino (Update)

Disney streicht nach "Artemis Fowl" den Kinostart eines weiterern Films. "The One and Only Ivan" wird in den USA ab dem 21.08.2020 direkt bei Disney+ zu sehen sein. Der Film mit den Stimmen von Angelina Jolie und Sam Rockwell sollte eigentlich am 14.08.2020 in den US-Kinos starten.

Update: Disney hat jetzt auch für Deutschland den Start von "Der einzig wahre Ivan" am 21.08.2020 bei Disney+ angekündigt. Der Film ist eine Kombination aus Live-Action und CGI und basiert auf dem Kinderbuch von Katherine Applegate.

Offizielle Synopsis:

Ivan ist ein 180 Kilogramm schwerer Silberrücken-Gorilla, der sich mit dem Elefanten Stella und dem Hund Bob seinen Lebensraum in einer vorstädtischen Shopping Mall teilt. Er hat nur wenige Erinnerungen an den Dschungel, in dem er gefangen genommen wurde, aber als das Elefantenbaby Ruby ankommt, berührt das etwas tief in ihm. Ruby ist erst vor Kurzem von ihrer Familie in der Wildnis getrennt worden, was Ivan dazu veranlasst, sein Leben in Frage zu stellen, woher er kommt und wo er letztendlich sein möchte.

"Artemis Fowl" ist in den USA bereits seit letzten Freitag beim Streaming-Dienst Disney+ abrufbar und wird hierzulande ab dem 14.08.2020 zu sehen sein.

www.disneyplus.com

