Weitere "Star Wars" & Disney-Filme in 4K & HDR bei Amazon Prime Video

Disney bietet jetzt weitere "Star Wars" und Disney/Pixar-Produktionen in 4K & HDR bei Amazon Prime Video an. Neben "Star Wars: Das Erwachen der Macht" und "Star Wars: Die letzten Jedi" stehen auch die Disney-Filme "Ralph Reichts", "Die Unglaublichen", "The Jungle Book", "Arielle, die Meerjungsfrau", "Das Zeiträtsel", "Cinderella" und "Cars 3: Evolution" zum 4K-Streaming bereit. Ausserdem gibt es auch noch "Guardians of the Galaxy Vol. 2" in 4K.

Die Disney-Filme sind ausschließlich zum Kauf in 4K bei Amazon Prime Video erhältlich. Alternativ sind die Filme auch für Abonnenten von Disney+ verfügbar. Während Disney hierzulande neben den "Star Wars" und "Marvel"-Filmen nur einzelne Disney/Pixar-Produktionen auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht hat, ist das Angebot in den USA zumindest etwas größer.

Aber auch dort gab es zuletzt Spekulationen, dass Disney eventuell mit Ausnahme neuer Filme gar keine Klassiker aus den Disney & Fox-Archiven mehr auf Ultra HD Blu-ray veröffentlichen könnte. Das wurde von Disney aber inzwischen dementiert. Nichtsdestotrotz ist aber angesichts der Historie der letzten Monate zu erkennen, dass Disney der Ultra HD Blu-ray weniger Priorität als dem Streaming-Dienst Disney+ einräumt, für den auch viele exklusive Inhalte produziert werden.

