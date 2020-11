News

Weitere 4K Ultra HD Blu-rays ab 13,49 EUR bei jpc

jpc verkauft weitere Ultra HD Blu-rays zu reduzierten Preisen. Bei der Sony UHD-Aktion stehen weiterhin rund 70 4K-Filme von Sony für je 13,49 EUR zur Auswahl. Neben Klassikern wie "Gostbusters", "Eine Frage der Ehre" oder "Die Brücke am Kwai" sind auch viele neuere Filme der letzten Jahre wie "Jumanji: Willkommen im Dschungel" oder "Baby Driver" im Angebot.

Außerdem sind jetzt auch noch einige neuere Ultra HD Blu-rays wie "Jumanji: The Next Level", "District 9", "Maniac", "21 Jump Street" oder "Once upon a time in... Hollywood" für je 19,99 EUR erhältlich:

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.