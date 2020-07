News

"Weathering With You - Das Mädchen, das die Sonne berührte" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Leonine veröffentlicht im September "Weathering With You - Das Mädchen, das die Sonne berührte" auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Während bei Amazon bislang nur verschiedene Blu-ray-Versionen gelistet werden, ist beim Media Markt auch bereits die Ultra HD Blu-ray vorbestellbar. Der Anime-Film von Makoto Shinkai kommt voraussichtlich am 25.09.2020 in den Handel. Details zur Ausstattung liegen noch nicht vor.

