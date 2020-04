News

"We Only Know So Much" in 4K & HDR im Apple iTunes Store

Lionsgate hat "We Only Know So Much" in Ultra HD mit HDR im Apple iTunes Store veröffentlicht. Das Drama mit Jeanne Tripplehorn ist eine Verfilmung des Romans von Elizabeth Crane aus dem Jahr 2012 und wurde in Deutschland bislang noch nicht im Kino gezeigt.

Bei Amazon Prime Video gibt es den Film ebenfalls - allerdings nur als HD-Version. Eine Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung scheint derzeit nicht geplant zu sein.

