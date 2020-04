News

"We Are One" - Globales Filmfestival auf YouTube

Zahlreiche Filmfestivals aus der ganzen Welt haben sich zusammengeschlossen und veranstalten auf YouTube ein Online-Filmfestival. Unter dem Titel "We Are One - A Global Film Festival" sollen vom 29.05. bis 07.06.2020 zahlreiche Filme, Dokumentationen und Panel-Diskussionen übertragen werden. Unterstützt wird das Event von großen Filmfestivals wie Cannes, Toronto, Sundance, Tribeca, Berlin und Venedig. Das Programm ist derzeit noch nicht bekannt, soll aber in den nächsten Wochen vorgestellt werden.

www.youtube.com/weareone

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.