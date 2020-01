News

"Watchmen - Ultimate Cut" erscheint als "Limited Rorschach Bust Edition"

Paramount veröffentlicht den "Watchman - Ultimate Cut" in einer neuen Sonderedition auf Blu-ray Disc. Die "Limited Rorschach Bust Edition" kommt am 26.03.2020 in den Handel. Laut der Beschreibung von Amazon soll es sich um ein 3 Disc-Set handeln. Eine Ultra HD Blu-ray wird in dem Listing aber nicht erwähnt. Der Preis liegt bei rund 300 EUR.

Watchmen - Ultimate Cut (Blu-ray)

Bild: 2,40:1

Ton: Englisch (Dolby TrueHD 5.1) Deutsch (Dolby Digital 5.1)

