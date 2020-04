News

Warner verschiebt "The Batman" und weitere Kinostarts

Warner hat laut Variety in den USA mehrere Kinostarts verschoben. Diesmal betrifft es die längerfristige Planung auch einiger großer Filme für die nächsten Jahre. Dazu gehört auch der neue Batman-Film mit Robert Pattinson und das Sopranos-Prequel "The Many Saints of Newark":

The Batman: 01.10.2021

The Many Saints of Newark: 12.03.2021

King Richard: 19.11.2021

The Flash: 02.06.2022

Shazam 2: 04.11.2022

Auch Baz Luhrmans Elvis Presley-Film mit Austin Butler und Tom Hanks wurde um einen Monat auf den 05.11.2021 verschoben.

Dafür hält Warner zumindest bislang noch in diesem Jahr an den Kinostarts von Christopher Nolans "Tenet" (16.07.) und "Wonder Woman 2" (13.08.) fest.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.