Warner veröffentlicht "Poltergeist" auf 4K Ultra HD Blu-ray

Warner veröffentlicht "Poltergeist" im Herbst auf Ultra HD Blu-ray. Der Grusel-Klassiker von Tobe Hooper aus dem Jahr 1982 soll in den USA am 19.09.2022 auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht werden. Produziert wurde "Poltergeist" von Steven Spielberg, der auch das Drehbuch schrieb.

Die Ultra HD Blu-ray bietet als Bonus-Material ein Making of, die Dokumentation "They Are Here: The Real World of Poltergeists" sowie einen Trailer

Ein neuer 4K-Trailer zeigt die ersten Eindrücke der Ultra HD Blu-ray:

Ob und wann "Poltergeist" auch in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht wird, ist noch offen.

