Warner: Kinostart von Christopher Nolans "Tenet" verschoben

Warner hat den Kinostart von "Tenet" um zwei Wochen verschoben. Der neue Film von Christopher Nolan sollte ursprünglich am 16.07.2020 in den deutschen Kinos starten und bislang hatte Warner trotz Corona-Pandemie auch eisern an diesem Termin festgehalten. Jetzt kündigte Warner jedoch in den USA an, dass Tenet erst ab dem 31.07. in den Kinos zu sehen sein soll. In Deutschland dürfte somit ein neuer Kinostart am 30.07. wahrscheintlich werden. Bestätigt wurde dieser Termin aber noch nicht.

