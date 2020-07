News

Warner Blu-ray & 4K Ultra HD Blu-ray-Neuheiten im September

Warner hat seine Blu-ray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Neuheiten für den September vorgestellt. Unter anderem bestätigt Warner die Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung der beiden "Sherlock Holmes"-Filme am 10.09.2020. Für die 4K-Edition von "Full Metal Jacket" gibt es hingegen noch keinen neuen VÖ-Termin.

Zunächst rein digital z.B. im Apple iTunes Store erscheinen "Die Goonies" am 10.09. in 4K. Richard Donners Abenteuer-Klassiker aus dem Jahr 1985 war schon einmal für den 02.06. in Planung, dann aber doch wieder verschoben worden.

In den USA wurde auch bereits im Frühjahr von einigen Händlern eine "Goonies" Ultra HD Blu-ray zur Vorbestellung angeboten, für die es von Warner aber keinen bestätigten VÖ-Termin gibt.

10.09.2020

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.