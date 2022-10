News

Warner: "Black Adam" als "Heimkino-Premiere" in 4K bei Amazon Prime Video & Apple

Warner veröffentlicht "Black Adam" am 05.12.2022 als digitale "Heimkino"-Premiere in Ultra HD u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes. Bei Apple dürfte sehr wahrscheinlich auch wieder ein englischer Dolby Atmos-Mix dabei sein.

Der DC Action-Film mit "The Rock" Dwayne Johnson läuft seit dem 20.10.2022 in den deutschen Kinos und hat weltweit inzwischen fast 150 Millionen Dollar eingespielt. Warner läst bislang noch offen, ob "Black Adam" in Deutschland noch vor Jahresende auch auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht wird. So sind derzeit im Handel auch noch keine Vorbestellungen für die Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc möglich.

In den USA erscheint "Black Adam" voraussichtlich am 03.12.2022 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc während die Veröffentlichung in Großbritannien für den 16.01.2023 geplant ist.

bereits erhältlich:

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.