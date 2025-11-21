News

Volumio präsentiert Primo Plus Streaming-DAC

Bildquelle: Volumio

Volumio stellt mit dem Primo Plus einen neuen Streaming-DAC mit kompaktem Formfaktor vor. Es handelt sich um eine Weiterentwicklung des Primo, basiert allerdings auf einem komplett neuem Design. Im Vergleich zum Vorgänger kommt ein Dual-Mono-DAC-Design mit 2x ESS ES9039Q2M Wandlerchips zum Einsatz. Die Stromversorgung, ein extrem rauscharmes Netzteil mit Filterung, und die Op-Amps wurden optimiert und ein neues Taktdesign kommt zum Einsatz. Zudem gibt es mehr digitale Schnittstellen und das neueste Volumio OS. Letzteres soll für eine einfache Inbetriebnahme und komfortables Handling sorgen.

Der Primo Plus kostet 1199 Euro und kann ab heute bei den audioNEXT Partnern und auf audioDOMAIN.de vorbestellt werden.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.