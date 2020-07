News

Violectric präsentiert neues Allround-Talent DHA V590

Bildquelle: Violectric / cma audio

D/A-Wandler, Resampler, Vorverstärker und Kopfhörer-Verstärker in einem Gerät it der neue DHA V590 von Violectric. Digitale Eingangssignale werden über XLR, Cinch, digital optisch oder USB zugeführt und per 32-Bit Resampling aufbereitet. Für die D/A-Wandlung zeichnen zwei AKM 4490 Wandler verantwortlich. Alps-Regler steuern Lautstärke und Balance für bis zu zwei unymmetrische und einen symmetrischen Kopfhörer. Mittels Pre-Gain-Schaltung kann der Pegel an das jeweilig verwendete Kopfhörermodell angepasst werden.

Bis zu drei analoge Quellen können via XLR und Cinch angeschlossen werden, auch ein optischer Digitaleingang ist integriert, außerdem USB. Mit XLR- und Cinch-Ausgang an der Rückseite kann er als Vorverstärker für die Lautsprecher-Wiedergabe dienen. Kopfhörer- und Line-Ausgänge lassen sich gemeinsam nutzen.

Der Violectric DHA V590 ist ab August zur UVP von 3.199 Euro verfügbar.

