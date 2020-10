News

Versteckte Spar-Rabatte bei Amazon.de

Amazon.de bietet momentan einen Spar-Rabatt von ca. 10-15% auf viele (aber nicht alle) sofort lieferbare Entertainment und Technik-Produkte im gesamten Sortiment von Amazon an. Auf den Produktseiten qualifizierter Produkte oder auch z.B. in der Übersicht sämtlicher Blu-ray Discs & Ultra HD Blu-rays sieht man dazu den etwas unauffällig platzierten Hinweis "Sparen Sie X,X € an der Kasse". Auch viele höherpreisige TV & Heimkino-Produkte sind mit Spar-Rabatt erhältlich.

Möglicherweise handelt es sich dabei um eine Reaktion auf die Aktion "16% Mehrwertsteuer geschenkt" bei MediaMarkt.de. Es lohnt sich auch auszuprobieren, ob bei Amazon zusätzlich auch noch der aktuelle 5 EUR Rabatt ab einer Bestellung von 25 EUR genutzt werden kann.

Bereits am Freitag hatte Amazon ohne große Ankündigung viele Fire TV & Echo-Produkte reduziert. Bei diesen ist die Preissenkung aber direkt anhand des Verkaufspreises zu erkennen:

Alle Amazon-Angebote auf einen Blick

