Verkaufsstart für TCL 8K-Fernseher mit "IMAX Enhanced"

TCL bringt seinen 8K-Fernseher der X91-Serie in den deutschen Handel. Die QLED-TV mit 8K-Auflösung war ursprünglich mit Bilddiagonalen von 65 und 75 Zoll angekündigt worden. In Deutschland kommt aber zunächst nur die 75 Zoll-Version in den Handel und kostet rund 6000 EUR.

Neben Dolby Vision und HDR10+ ist auch ein Audio-System von Onkyo mit Dolby Atmos-Sound an Bord.

Die TCL X91-Serie verfügt über eine IMAX Enhanced-Zertifizierung. Wie genau IMAX Enhanced-Inhalte auf dem Fernseher abgespielt werden können, sagt TCL nicht. Während die Fernseher Dolby Atmos unterstützen wird für IMAX-Enhanced DTS:X-Ton genutzt.

TCL QLED TV 8K X91



75 und 65 Zoll

- 8K

- Local Dimming

- Dolby Vision und Dolby Atmos

- HDR 10+

- IMAX Enhanced

- Onkyo Audiosystem

- Fernfeld-Sprachsteuerung

- Android OS 9

