News

Verkaufsstart für Sony WH-1000XM4

Sony stellt mit dem WH-1000XM4 die 4. Generation des kabellosen Over-Ear-Kopfhörers mit Noise Cancelling vor, der auch schon in Kürze im Handel erhältlich sein soll. Das neue Bluetooth Audio SoC (System on Chip) erfasst Musik und Geräusche 700-mal pro Sekunde und passt den Klang entsprechend an. Der HD Noise Cancelling Prozessor QN1 basiert auf einem neuen Algorithmus und bewirkt eine Geräuschunterdrückung in Echtzeit.

Der neue Kopfhörer WH-1000XM4 unterstützt 360 Reality Audio und nutzt eine adaptive Geräuschsteuerung zur Anpassung der Einstellungen der Umgebungsgeräusche, die mit der Zeit bestimmte Orte erkennen soll, um den den Klang der jeweiligen Situation anzupassen.

Der Akku des Kopfhörers hat eine Laufzeit von bis zu 30 Stunden. Durch die Schnellladefunktion soll dieser bereits nach zehn Minuten Ladezeit neue Energie für fünf Stunden kabellose Wiedergabe erhalten.

Der WH-1000XM4 kann über Bluetooth gleichzeitig mit zwei Geräten verbunden und mit einem einzigen Tastendruck auf eines der beiden Geräte umgeschaltet werden.

Neu beim WH-1000XM4 von Sony ist die „Speak-to-Chat“-Funktion. Diese ermöglicht kurze Gespräche, ohne den Kopfhörer abzunehmen. Der Kopfhörer erkennt die Stimme des Trägers, stoppt automatisch die Musik und lässt Umgebungsgeräusche durch. Die Musik wird 30 Sekunden nach den letzten gesprochenen Worten automatisch wieder gestartet.

Außerdem bietet der WH-1000XM4 den „Quick Attention“-Modus: Will der Nutzer eine Ansage hören oder kurz etwas sagen, legt er zur Reduzierung der Lautstärke die rechte Hand über die Hörmuschel, sodass die Umgebungsgeräusche sofort hörbar werden.

Der WH-1000XM4 besitzt einen Näherungssensor, der feststellt, ob der Kopfhörer in Verwendung ist oder nicht. Er erkennt, ob er getragen wird, und passt die Wiedergabe entsprechend an, um Strom zu sparen.

Das neueste Kopfhörer-Modell von Sony verfügt über die gleiche Berührungssteuerung wie sein Vorgänger und ist optimiert für den Google Assistant sowie Amazon Alexa.

Der Sony WH-1000XM4-Kopfhörer ist in den Farben schwarz und silber zum Prei von 379 EUR erhältlich. Laut Angaben von Amazon.de soll der Sony WH-1000XM4 bereits ab dem 14.08.2020 in Deutschland erhältlich sein.

