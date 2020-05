News

Verkaufsstart für Samsung "The Sero 4K" mit drehbarem Display

Samsung bringt seinen neuen "The Sero 4K" Lifestyle-Fernseher Anfang Juni in den deutschen Handel. Der erste flexibel zwischen 16:9 und hochkant 9:16 drehbare Samsung QLED-Fernseher für die "Generation Mobile" wird mit der Typenbezeichnung GQ43LS05TAUXZG im 43 Zoll-Format angeboten und kostet 1599 EUR (UVP). Laut Samsung erfolgt die Auslieferung ab dem 02.06.2020. Als Zubehör bietet Samsung zum Sero passende sogenannte "Mobility Wheels" an, mit denen der Fernseher auf Rollen gestellt wird und so einfacher im Raum bewegt werden kann.

Details zum Samsung "The Sero 4K" finden Sie in unserem Special über die neuen 2020er Lifestyle TVs von Samsung.

