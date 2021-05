News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Verkaufsstart für neue Star Wars & Marvel-Steelbooks

Ab heute sind auch die restlichen Star Wars Blu-ray Disc-Steelbooks im Handel erhältlich. Neben den Steelbooks der dritten Star Wars-Saga-Trilogie gibt es auch zwei einzelne Steelbooks von den Spin Offs "Rogue One: A Star Wars Story" und "Solo: A Star Wars Story". Zeitgleich sind auch die neuen Ultra HD Blu-ray-Steelbooks von Marvel-Hits wie "Guardians of the Galaxy" und "Black Panther" erhältlich:

bereits erhältlich: