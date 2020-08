News

"Utopia" ab Oktober bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video zeigt ab Oktober die achtteilige Serie "Utopia". Das neue Prime Original stammt aus der Feder der Bestseller- und Drehbuchautorin Gillian Flynn, die unter anderem "Gone Girl" sowie die HBO-Produktion "Sharp Objects" geschaffen hat. "Utopia" ist das erste Projekt im Rahmen eines umfassenden Deals zwischen Flynn und den Amazon Studios.

"Utopia" basiert auf der gleichnamigen, britischen Serie von Dennis Kelly aus den Jahren 2013 und 2014, welche auch bereits auf Blu-ray Disc erhältlich ist.

Offizielle Synopsis:

Die Amazon Original Serie Utopia ist ein achtteiliger Verschwörungsthriller, in dem es darum geht, die Welt zu retten, während man gleichzeitig versucht, seinen Platz in ihr zu finden. Im Mittelpunkt steht eine Gruppe von Comic-Fans, die sich online treffen und die Passion für einen scheinbar fiktiven Comic namens „Utopia“ teilen. Gemeinsam decken Becky (Ashleigh LaThrop), Ian (Dan Byrd), Samantha (Jessica Rothe), Wilson Wilson (Desmin Borges) und Grant (Javon „Wanna“ Walton) geheime Hinweise auf, die in den Seiten von „Utopia“ verborgen sind und Bedrohungen für die Menschheit vorhersagen. Ihnen ist klar, dass dies nicht nur eine Verschwörung ist, sondern dass es sich dabei um sehr reale Gefahren handelt, die gerade jetzt in ihrer Welt zum Leben erwachen. Das gefährliche Abenteuer bringt die Gruppe von Angesicht zu Angesicht mit der berühmten Hauptfigur des Comics – Jessica Hyde (Sasha Lane). Sie begleitet die Gruppe auf ihrer Mission, die Welt zu retten. Doch sie hütet dabei ihre eigenen Geheimnisse…

