USA: Samsung startet "Filmmaker Mode"-Updates für QLED TVs

Samsung beginnt in den USA mit dem Rollout einer neuen Software, die den "Filmmaker"-Mode für die QLED-Fernseher des Modelljahrs einführt.

Bei dem optionalen "Filmmaker Mode" werden u.a. Voreinstellungen für das Bildformat, Farben und die Bildwiederholungsrate genutzt. Insbesondere Post-Processing-Funktionen wie die Zwischenbildberechnung, die die Darstellung von Filmen mit 24 Bildern pro Sekunde glättet, sollen auf diesem Wege einfach abgeschaltet werden können.

Die Software 1301.5 bietet Samsung in den USA bereits als OTA-Update und als USB-Download an. Wann der "Filmmaker Mode" auch in Deutschland für Samsungs QLED-Fernseher erhältlich sein wird, ist noch nicht bekannt.

