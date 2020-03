News

"UPLOAD" ab Mai bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video kündigt den Start des neuen Amazon Originals "UPLOAD" für den 01.05.2020 an. Sci-Fi-Comedyserie UPLOADstartet am 1. Mai exklusiv bei Amazon Prime Video. Alle zehn Episoden der Sci-Fi-Comedy-Serie werden direkt zum Start in der englischen Originalversion und der deutschen Synchronfassung angeboten. In den USA wurde bereits ein Trailer veröffentlicht:

Offizielle Synopsis:

UPLOAD dreht sich um einen jungen App-Entwickler, Nathan Brown (Robbie Amell), der nach einem Unfall mit einem selbstfahrenden Auto im Krankenhaus landet und schnell über sein Schicksal entscheiden muss. Nachdem er sich überstürzt mit seiner oberflächlichen Freundin Ingrid (Allegra Edwards) abgesprochen hat, entscheidet er sich dafür, in das luxuriöse virtuelle Jenseits ihrer Familie, das „Lakeview“ der Firma Horizen, geuploaded zu werden. Nach dem Upload in Lakeview trifft Nathan seinen Kundenservice-„Engel“ Nora Anthony (Andy Allo). Zunächst ist Nora nur seine charismatische Concierge und Führerin. Doch schon bald wird sie zu einer Freundin und Vertrauten, die ihm hilft, sich in dieser neuen digitalen Verlängerung des Lebens zurechtzufinden.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.