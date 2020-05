News

"UPLOAD" bekommt zweite Staffel bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video kündigt eine zweite Staffel der Sci-Fi-Comedy-Serie UPLOAD an. Nach dem Erfolg der ersten Staffel wird das Amazon Original von Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation) in eine nächste Runde gehen. Der genaue Starttermin ist noch offen.

Alle zehn Episoden der ersten Staffel von "UPLOAD" stehen seit dem 1. Mai exklusiv bei Amazon Prime Video in 4K-Auflösung mit HDR zum Abruf bereit:

