Universal: Finaler "1917"-Trailer online

Universal hat den finalen Trailer für "1917" veröffentlicht. Das Weltkriegsdrama von James-Bond-Regisseur Sam Mendes erzählt die Geschichte von zwei britischen Soldaten, die durch das Überbringen einer Nachricht ein drohendes Massaker verhindern sollen und dabei im Wettlauf gegen die Zeit stehen. Die Hauptrollen spielen George MacKay (Captain Fantastic) und Dean-Charles Chapman (Game of Thrones). In weiteren Rollen sind u.a. Colin Firth und Benedict Cumberbatch zu sehen. "1917" startet am 16.01.2020 in den deutschen Kinos.

