Universal Blu-ray-Neuheiten im März (Update)

Universal hat seine Blu-ray Disc-Neuheiten für den März vorgestellt. Unter anderem ist auch "Scary Stories to tell in the Dark" geplant, der im Ausland teilweise auch auf Ultra HD Blu-ray angeboten wird, hierzulande aber zunächst nur auf Blu-ray Disc erscheint.

Update: Ebenfalls für den 26.03. plant Universal die Veröffentlichung von "Last Christmas" sowie der Udo Jürgens Musical-Verfilmung "Ich war noch niemals in New York" inklusive deutschem Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc.

05.03.2020

12.03.2020

26.03.2020

